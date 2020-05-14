案砂石車刻意將車牌及車身以膠帶、噴漆遮蔽，仍被警方循線查獲。（許家寧翻攝）

黃姓砂石車司機棄置廢土，被依公共危險、廢棄物清理法函送裁罰。（許家寧翻攝）

基隆七堵區大同街昨發現路中央遭人濫倒廢土，土方連綿達8公尺、數量多達20噸，造成不少騎士險些摔車，警方調閱監視器發現犯案砂石車刻意將車牌及車身以膠帶、噴漆遮蔽，經徹夜追查今早將黃姓司機逮捕到案，依法進行開罰。

警方表示，瑪陵派出所13日1時10分接獲報案，七堵區大同街台62橋下遭濫倒廢土占據車道，來往車輛險些閃避不及，危害民眾通行安全及環境，行徑相當囂張，市警局詹永茂指示成立專案小組追查，盡快追凶還給用路人安全回家的路。

警方調閱沿途監視器，發現一輛砂石車凌晨1時許曾行經此處路段，不過由於未錄到這輛砂石車濫倒過程，加上車牌號碼模糊，仍有待進一步解析影像並擴大調閱附近道路監視器影像比對，徹夜擴大調閱監視器逐一清查過濾鎖定黃嫌到案。

黃嫌對犯案坦承不諱，全案依涉嫌公共危險罪、廢棄物清理法偵辦，交通違規部分依規定開單舉發並移請監理機關查驗車輛，市議員張耿輝得知警方迅速破案，也前往致贈慰問金，感謝用心與辛勞，在如此短的時間內，給予居民一個清楚的交代。

(中時 )