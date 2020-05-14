常被提醒不要駝背嗎？駝背讓背變厚，再瘦的人駝背也不好看。不僅如此，還會影響健康，但即使有意識地把背挺好，過沒多久又駝回去，使用市面上正夯的「駝背矯正帶」就能改善駝背症狀嗎？

矯正帶只對圓肩有用　且治標不治本

駝背矯正帶只對「圓肩」有用。駝背正式的定義是胸椎、脊椎往後凹，而「圓肩」則是肩胛骨往前、往上移動，不算是駝背，但兩者常一起出現。超越復健診所院長王薏茜表示，圓肩的人通常胸椎的弧度是正常的，矯正帶主要是對圓肩的人有幫助，如果是因外傷導致胸椎彎曲或是年紀大自然駝背，幫助就有限。

圓肩可分成3階段，初期是圓肩但不會肩頸疼痛，中期是肩膀的斜方肌已經感覺痠痛，後期是背後肌肉開始無力、萎縮，肩胛骨附近的膏肓會疼痛，「矯正帶在圓肩初期會有些幫助，」王薏茜說。

然而，專家對矯正帶的使用仍持保留態度。林口長庚紀念醫院復健科主治醫師王思恒指出，姿勢要靠自己的肌力來維持，用矯正帶只是幫忙出力把肩胛骨往後拉，長久下來，肩胛骨周遭的肌肉會失去力量，「曾有一個教授跟我說：如果有一個患者跟你說，他穿背架或這種矯正器具3個月以上，那其中一定有問題。」

矯正背帶僅能當成一種休息的方式，例如下班後回家，肩頸僵硬，可以穿戴矯正帶幫忙肩膀的肌肉放鬆，但絕對不能全天都戴，「目前還沒有科學研究顯示可以戴多久，建議穿戴30分鐘就取下，且靠運動或姿勢調整來矯正圓肩有效果後，就不要繼續戴。」

如果不練肌力、或改變習慣，只依靠矯正帶調整的話，拿掉之後還是會回到原本的樣子，「當你想駝背、肩膀往前移的時候有矯正帶限制，它的作用是『提醒』而非真的治療，」王薏茜說。

穿戴時要注意2點

有網友試穿矯正帶後，發現手臂發麻、手指發冷。王思恒指出，這是因為矯正帶的綁帶是繞過腋下後在背後緊綁，而手臂的神經是經過腋下到肩膀，所以綁太緊就會壓迫神經導致麻木，「跟拄拐杖的道理相同，有些人拄拐杖不是用手臂的力量，而是頂著腋下，久了神經被壓壞導致整隻手臂無力。」

王薏茜也建議，穿戴前可以先伸展胸肌、使血液通暢，可以避免血液不流通反而肌肉痠痛。

想改變圓肩　從改變環境做起

很多人會因為圓肩引發的肩頸痠痛、手麻而就診。圓肩的時候，肩膀、胸肌、背肌的肌肉是持續在用力的（肩膀、背部肌肉被拉長、胸肌被縮短），久而久之這些地方的肌肉組織會形成「激痛點」，類似按摩師父口中的氣結，血液循環會變差，引發肩頸痠痛、手麻、緊張型頭痛、呼吸不順等問題。

除了時時提醒自己的姿勢，最重要的是要改變環境，「即使當下有意識地挺胸，當你專心做某一件事時，身體又會回到最原本的姿勢，」王思恒說。以電腦桌為例，要注意5點：

（圖片來源：許銘純繪製）
（圖片來源：許銘純繪製）

低頭看手機很難避免，如果有桌子，盡量以手肘支撐使手機跟眼睛平行，或減少低頭的時間。

想避免圓肩遭成的肩頸痠痛，王思恒指出，肌肉連續施力30分鐘就容易痠、脹甚至發炎，所以要每隔一段時間休息，讓血液能暢通。所以想辦法避免坐著、圓肩工作超過30分鐘，多起來走動，就能避免。

想挺胸不圓肩　3種方式練肌力

不想圓肩，除了改變環境，正確挺胸和練肌力很也很重要。王薏茜指出，很多人想挺胸卻是把腰椎往前挺，反而變成腹部凸出，上半身還是圓肩，或是即使挺胸了，卻是把肩膀聳高。挺胸正確的姿勢是脊椎中立、肩胛骨往後下方夾緊，「如果夾緊時會覺得痠痛或必須非常用力，就表示上背的肌力可能不夠。」

即使挺胸了，也因為肌力不夠，沒幾分鐘就痠痛、回到圓肩的狀態。善用伸展和拉筋的動作，可以消除圓肩帶來的肩頸痠痛，還能訓練背肌，從根本矯正駝背。

【動作1. 胸肌伸展】

1. 肩胛骨往後夾、不駝背。

2. 單臂靠在牆上，肩膀自然下垂。

3. 身體朝反方向轉動。

4. 轉動後停留3秒鐘，做10次後換另外一隻手臂。

※訓練：放鬆胸大肌、胸小肌

（圖片來源：陳弘璋）
（圖片來源：陳弘璋）

【動作2. 夾上背肌】

1. 肩胛骨往後夾、不駝背。

2. 雙臂彎曲抱頭，手肘與肩同高、同寬，不用彼此碰觸。

3. 肩膀平行向兩邊伸展

4. 肩膀伸展後停留3秒鐘，做10次。

5. 進階可以搭配彈力帶增加阻力。雙手曲臂拿著彈力帶、不抱頭，肩膀平行向兩邊伸展牽引彈力帶。

※訓練：加強肩胛骨附近的肌群力量

（圖片來源：陳弘璋）
（圖片來源：陳弘璋）

【動作3. 肩膀伸展】

1. 肩胛骨往後夾、不駝背。

2. 一手放後腰，另一手繞過頭頂放於另一側太陽穴上。

3. 手臂按住頭部，向同側牽引（例如是左手按住頭部，就向左側牽引。）

4. 停留3秒鐘，做10次後再換另一側。

※訓練：可伸展因為圓肩、駝背而造成的肩膀痠痛的問題。

（圖片來源：陳弘璋）
（圖片來源：陳弘璋）

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(中時電子報)

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