常被提醒不要駝背嗎？駝背讓背變厚，再瘦的人駝背也不好看。不僅如此，還會影響健康，但即使有意識地把背挺好，過沒多久又駝回去，使用市面上正夯的「駝背矯正帶」就能改善駝背症狀嗎？

矯正帶只對圓肩有用 且治標不治本

駝背矯正帶只對「圓肩」有用。駝背正式的定義是胸椎、脊椎往後凹，而「圓肩」則是肩胛骨往前、往上移動，不算是駝背，但兩者常一起出現。超越復健診所院長王薏茜表示，圓肩的人通常胸椎的弧度是正常的，矯正帶主要是對圓肩的人有幫助，如果是因外傷導致胸椎彎曲或是年紀大自然駝背，幫助就有限。

圓肩可分成3階段，初期是圓肩但不會肩頸疼痛，中期是肩膀的斜方肌已經感覺痠痛，後期是背後肌肉開始無力、萎縮，肩胛骨附近的膏肓會疼痛，「矯正帶在圓肩初期會有些幫助，」王薏茜說。

然而，專家對矯正帶的使用仍持保留態度。林口長庚紀念醫院復健科主治醫師王思恒指出，姿勢要靠自己的肌力來維持，用矯正帶只是幫忙出力把肩胛骨往後拉，長久下來，肩胛骨周遭的肌肉會失去力量，「曾有一個教授跟我說：如果有一個患者跟你說，他穿背架或這種矯正器具3個月以上，那其中一定有問題。」

矯正背帶僅能當成一種休息的方式，例如下班後回家，肩頸僵硬，可以穿戴矯正帶幫忙肩膀的肌肉放鬆，但絕對不能全天都戴，「目前還沒有科學研究顯示可以戴多久，建議穿戴30分鐘就取下，且靠運動或姿勢調整來矯正圓肩有效果後，就不要繼續戴。」

如果不練肌力、或改變習慣，只依靠矯正帶調整的話，拿掉之後還是會回到原本的樣子，「當你想駝背、肩膀往前移的時候有矯正帶限制，它的作用是『提醒』而非真的治療，」王薏茜說。

穿戴時要注意2點

有網友試穿矯正帶後，發現手臂發麻、手指發冷。王思恒指出，這是因為矯正帶的綁帶是繞過腋下後在背後緊綁，而手臂的神經是經過腋下到肩膀，所以綁太緊就會壓迫神經導致麻木，「跟拄拐杖的道理相同，有些人拄拐杖不是用手臂的力量，而是頂著腋下，久了神經被壓壞導致整隻手臂無力。」

王薏茜也建議，穿戴前可以先伸展胸肌、使血液通暢，可以避免血液不流通反而肌肉痠痛。

想改變圓肩 從改變環境做起

很多人會因為圓肩引發的肩頸痠痛、手麻而就診。圓肩的時候，肩膀、胸肌、背肌的肌肉是持續在用力的（肩膀、背部肌肉被拉長、胸肌被縮短），久而久之這些地方的肌肉組織會形成「激痛點」，類似按摩師父口中的氣結，血液循環會變差，引發肩頸痠痛、手麻、緊張型頭痛、呼吸不順等問題。

除了時時提醒自己的姿勢，最重要的是要改變環境，「即使當下有意識地挺胸，當你專心做某一件事時，身體又會回到最原本的姿勢，」王思恒說。以電腦桌為例，要注意5點：

（圖片來源：許銘純繪製）

低頭看手機很難避免，如果有桌子，盡量以手肘支撐使手機跟眼睛平行，或減少低頭的時間。

想避免圓肩遭成的肩頸痠痛，王思恒指出，肌肉連續施力30分鐘就容易痠、脹甚至發炎，所以要每隔一段時間休息，讓血液能暢通。所以想辦法避免坐著、圓肩工作超過30分鐘，多起來走動，就能避免。

想挺胸不圓肩 3種方式練肌力

不想圓肩，除了改變環境，正確挺胸和練肌力很也很重要。王薏茜指出，很多人想挺胸卻是把腰椎往前挺，反而變成腹部凸出，上半身還是圓肩，或是即使挺胸了，卻是把肩膀聳高。挺胸正確的姿勢是脊椎中立、肩胛骨往後下方夾緊，「如果夾緊時會覺得痠痛或必須非常用力，就表示上背的肌力可能不夠。」

即使挺胸了，也因為肌力不夠，沒幾分鐘就痠痛、回到圓肩的狀態。善用伸展和拉筋的動作，可以消除圓肩帶來的肩頸痠痛，還能訓練背肌，從根本矯正駝背。

【動作1. 胸肌伸展】

1. 肩胛骨往後夾、不駝背。

2. 單臂靠在牆上，肩膀自然下垂。

3. 身體朝反方向轉動。

4. 轉動後停留3秒鐘，做10次後換另外一隻手臂。

※訓練：放鬆胸大肌、胸小肌

（圖片來源：陳弘璋）

【動作2. 夾上背肌】

1. 肩胛骨往後夾、不駝背。

2. 雙臂彎曲抱頭，手肘與肩同高、同寬，不用彼此碰觸。

3. 肩膀平行向兩邊伸展

4. 肩膀伸展後停留3秒鐘，做10次。

5. 進階可以搭配彈力帶增加阻力。雙手曲臂拿著彈力帶、不抱頭，肩膀平行向兩邊伸展牽引彈力帶。

※訓練：加強肩胛骨附近的肌群力量

（圖片來源：陳弘璋）

【動作3. 肩膀伸展】

1. 肩胛骨往後夾、不駝背。

2. 一手放後腰，另一手繞過頭頂放於另一側太陽穴上。

3. 手臂按住頭部，向同側牽引（例如是左手按住頭部，就向左側牽引。）

4. 停留3秒鐘，做10次後再換另一側。

※訓練：可伸展因為圓肩、駝背而造成的肩膀痠痛的問題。

（圖片來源：陳弘璋）

(中時電子報)