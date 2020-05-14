美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美經濟面臨「重大下行風險」，呼籲白宮採取更多救市政策，並重申不考慮負利率政策，然引發美股回檔，債市表現則相對平穩。統一投信認為，低利率會持續至明年，而明年經濟預期比今年好，看好風險債有6～8％息收，且未來一年有資本利得空間可期，若有回跌是長線找買點的機會。

統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，鮑爾對經濟的擔憂，主要在於美國失業人口大幅增加，以及疫情防控存在不確定性。倘若第二季有更多企業倒閉或重整，持續失業人數比例過高，將直接影響民間消費動能，因此需要更多救急措施。近期重點觀察美國國會研擬的第二輪3兆美元紓困方案，是否順利通過。

不過，葉金江指出，金融市場已逐漸恢復正常秩序。美國及歐洲多數國家疫情走向和緩，因防疫大封鎖導致經濟停擺的影響，已顯現在4月極差的總經與就業數據，預料5月、6月數據亦欠佳，不過，這已在市場預期中，預料對金融市場影響有限。反倒是需留意新興市場如俄羅斯、印度、巴西等國正進入疫情高峰，近期新興國家壓力會比較大，新興債市可再留意觀察一段時間。

後疫情時代下美中衝突升溫，因美總統川普目前民調落後民主黨候選人拜登，預料川普將打壓中國來拉抬選情，包括美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）將「無限期」推遲投資中國企業資產。而美國共和黨提「新冠究責法」則將賦予美國總統權力，得以對中國進行如凍結中企在美資產、限制美金融機構對中企放貸等一系列制裁措施。惟美中衝突屬於事件性質，對債市波動影響短暫且有限。

(工商 )