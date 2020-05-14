遭川普政府開除的美國「生物醫學高級研究與發展管理局」（BARDA）前局長布萊特，今天於眾議院能源及商業委員會聽證會作證，強調「美國將面臨前所未見的疾病與死亡」。他也警告，美國缺乏疫苗計畫，「令人憂心。」

布萊特今天戴著黑色口罩出席聽證會，座上許多眾議員也都戴著口罩。他在上月遭川普政府革職後，轉為檢舉內幕的「吹哨者」。

根據預先發布的聽證內容，布萊特將警告美國，倘若沒有辦法開發出面對大流行病的協調因應政策，「2020年將是現代史最黑暗的冬天」。他表示，自己遭長官施壓，讓「可能有害的藥物廣泛取得」，這些藥物，包括川普多次公開吹噓，可以治療心冠病毒的氯奎寧（Chloroquine），羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）。

布萊特上周發表吹哨人檢舉，稱他因為反對廣泛使用川普總統宣傳的藥物而遭報復，才會被拔掉BARDA局長職務。

聽證會中，民主黨籍眾議員柏格斯指出，布萊特在檢舉中提出了非常嚴肅的指控，「吹哨人的發言都值得被聽見，布萊特博士提出了嚴肅的指控，這些都值得調查。」

(中時 )