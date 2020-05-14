網紅「滴妹」的手搖品牌「再睡5分鐘」在10日開幕。首日不但吸引爆量粉絲、人潮前來購買，更提早6小時打烊。開幕才4天，今（14日）卻突然「公休一天」，原來老闆滴妹看在團隊辛苦又賣力工作，達到單日1000杯目標，決定暫停腳步，讓所有同仁「休息一下」。

滴妹的手搖店「再睡5分鐘」開幕後，不但人氣滿點，排隊人潮更是累積到最快要1個半小時才能買到，然而飲料菜單曝光後，偏高價的定位更令網上正反熱議不斷。不過網路議論卻絲毫不影響買氣，滴妹更在昨日（13）突然在IG上霸氣宣布，為了讓辛苦工作同仁得到休息，決定公休一日。

滴妹表示，「從開幕以來，我們每天都在挑戰自己的極限，感謝大家願意捧場，讓大家喝到自己的飲品。」因為這段期間所有員工可說是卯足全力，果然也在開幕第4天，達到「單日1000杯」的目標。這讓滴妹感到無比的驕傲跟感動。

此時，滴妹也決定先調整節奏，放慢步調，她表示「為了提供長期且穩定品質，服務好每一位客人，我們決定明天（5/14 星期四）公休一天，讓所有夥伴們（包含我自己）都可以先放慢腳步休息並檢討這幾天我們能改進加強的地方。」到了周五（15日）就會睡醒（重新營業），歡迎大家繼續支持。

粉絲不但不擔心撲空，反而心疼滴妹團隊開幕期間太辛苦，反而非常贊成適當休息。網友表示，「建議可以固定排一天公休，讓團隊能夠適度放鬆一下，不然每天應付那麼多人潮神經都緊繃到不行真的很辛苦。」、「不要太累了」。

(中時電子報)