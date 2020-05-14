前北農總經理吳音寧今天(14日)出來響應罷韓，甚至批高雄市長韓國瑜唬弄說大話、常說謊、又沒什麼知識。讓網友不禁氣噗噗反擊。

吳音寧在臉書貼文指出，市政ㄧ旦被破壞，往往要花更久的時間，都不一定能夠挽回、回復。因此，她為了讓高雄繼續往美好的方向前進，不要在未來2年大走樣、倒退嚕，請高雄的朋友們，6月6號一起出來投下罷免的一票！還引《北農風雲》痛批，「其實，他（韓國瑜）本人，也不過是個販賣黨國意識、封建保守、歧視多元價值、不尊重人、花天酒地、唬弄說大話、不負責任、好鬥、常說謊、又沒什麼知識的傢伙罷了。」

網友反擊說：「國民黨鷹派出來應戰吧。」、「吳小姐妳的位置忘了感激他哦。」、「據我所知韓從未批評過吳！」、「吳音寧只有反效果...。」、「看到台灣人被政客牽著鼻子走就感到悲哀，吃香喝辣的也永遠是這些政客。」

也有網友回批說：「吳小姐，你搶了人家菜攤，人家另找出路，又要來打翻別人的擔，這不太好看吧！你現在有錢，有讀些書，何不做做善事，惜福吧！」、「真是個夜郎自大典型代表，『大批韓國瑜讓高雄市政大走樣、倒退嚕，又是一個沒什麼知識的傢伙』，證據在哪裡？睜眼說瞎話，腦中只有顏色和仇恨。」

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(中時電子報)