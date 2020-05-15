喜歡選購的手機保護殼還帶有額外的保護特性，或是機能性特色嗎？趁著新iPhone SE上市之際，應該有不少消費者都在考慮應該入手什麼保護殼？如果這也符合你的需求，一起來看看以下犀牛盾(RhinoShield)、UAG以及JTLEGEND等品牌的保護殼是否符合你的所需。

一、 UAG 給人最安心的保護

本次體驗的UAG旗下Monarch 以及Civilian款式的保護殼。Monarch採用輕量化材質，但仍符合軍規摔落標準 MIL STD810G 516.6，邊緣也有強化設計。機身背面保護殼的厚度也高出鏡頭很多，能帶來更好的防護。整體保護殼因有皮革紋路，帶來強力防撞防護之外，質感也很好；Civilian系列則也符合軍規摔落標準 MIL STD810G 516.6，保護殼採用蜂巢式結構設計，材質也有輕量化處理，體驗起來算是輕量級的UAG保護殼，跟Monarch對比，正面側邊高出螢幕的幅度較低一點。

適用於新iPhone SE的UAG Monarch保護殼。（黃慧雯攝）

適用於新iPhone SE的UAG Civilian保護殼。（黃慧雯攝）

二、 JTLEGEND 透明與防護兩樣兼得

一般來說，手機的透明保護殼在防護性上都比較平凡。但是JTLEGNED的basic case，在四角都有加強防護，這些摔落時容易著地的地方，防護性都有提升。雖是透明殼，但是邊框採用較為柔軟的材質，底部卻是堅硬材質，手感上跟一般透明殼不太相同，此外還提供了紅色邊框的款式，選擇更多元，也能展現自我風格。此外，還有外加kickstand腳架的款式，增加機能性。如果喜愛追劇，就可以選擇這類款式。

適用於新iPhone SE的JTLEGEND basic case保護殼。（黃慧雯攝）

適用於新iPhone SE的JTLEGEND 外加kickstand腳架的保護殼。（黃慧雯攝）

三、 犀牛盾 本土防摔殼好選擇

犀牛盾也應該是不少朋友很熟悉的防摔殼品牌。本次針對新iPhone SE體驗了CruchGuard NX以及SolidSuit這兩種款式。CrushGuard NX保護殼有兩種使用方式，可以使用邊框+飾條的方式，或是邊框+背板(摘掉飾條)的方式，可以根據使用的需求或喜好來調整；也可以有需要是購買不一樣的背板來轉換心情。SolidSuit則是防摔背蓋保護殼，整體採用更優雅的設計，但是維持一樣的防護力。

適用於新iPhone SE的犀牛盾CruchGuard NX保護殼(邊框模式)。（黃慧雯攝）

適用於新iPhone SE的犀牛盾CruchGuard NX保護殼(背板模式)。（黃慧雯攝）

適用於新iPhone SE的犀牛盾SolidSuit保護殼。（黃慧雯攝）

四、 Just Mobile透明保護殼

本文體驗的Just Mobile透明保護殼，跟JTLEGEND的款式一樣，在四角都有加強防護，此外也是硬底、軟邊的形式。差別在於底部護殼的厚度沒有JTLEGEND品牌那麼高。

適用於新iPhone SE的UAG與Just Mobile品牌保護殼。（黃慧雯攝）

若對上述品牌的保護殼感興趣，可洽犀牛盾官方網站(也可客製化喜愛的保護殼，製作獨一無二的款式)；Just Mobile、UAG、JELEGEND品牌保護殼可洽電商品台或是 STUDIO A等蘋果經銷商，並感謝犀牛盾、STUDIO A的協助。

(科技)