街頭大聲公關心生活大小事，這回直擊人來人往的街頭，問問大家對於防疫期間必須「口罩不離口」有什麼看法，大多數民眾對於戴口罩抱持正面態度，認為此舉能有效防止病毒傳播，也有活潑的民眾表示這樣就不用擔心素顏或沒刮鬍子。但長時間配戴口罩也有其缺點，民眾表示，「這麼悶熱，臉容易長痘痘」、「每天要戴8小時，覺得很臭」，只能趁空檔拉下口罩透透氣，或是到戶外呼吸新鮮空氣。

口罩的好處，意外出現奇特的答案。(圖/中時電子報提供)

另外，戴口罩的悶熱感，容易引起乾咳，很可能造成周邊路人的側目，想舒緩喉癢欲咳的症狀，其實只要含一顆含天然成分的潤喉糖，就能有效保持喉部順暢清潤，成為防疫期間不可或缺的隨身小物！

因喉癢引起的乾咳，現在容易引起旁人注意。(圖/中時電子報提供)

喉糖與食補雙管齊下 跟乾咳說再見

中醫師建議，保養喉嚨，利用喉糖與中藥食補方法雙管齊下，效果良好。(圖/中時電子報提供)

為徵詢專業意見，街頭大聲公特別採訪陳麒文中醫師，向他請教關於保養喉嚨，減少乾咳的知識，陳醫師提到，平時可以到中藥行購買金銀花、枇杷葉這類藥材，泡入熱開水飲用，具有清熱解毒與疏散風熱的效果。

金銀花也是漢方草本裡常用珍貴藥材，性寒、味甘、清熱解毒是它的特色之一。(圖/中時電子報提供)

而防疫期間，有越來越多人開始重視自身抵抗力，利用運動健身以及食補藥補，為自己築起一道健康防護牆。可以利用甘草和黃耆交互搭配沖泡成茶飲，飲用後能增強自身抵抗力，對氣管有保護的功效，而最簡單的方法，就是含一顆成分天然的潤喉糖，因為潤喉糖在製作過程中，已將這些中藥材的精華部份萃取出來，因此小小一顆即有大大成效。

平時保養喉嚨，醫師提供兩方法：

1.含涼潤的喉糖：像是京都念慈菴潤喉糖，使用天然中藥材製作，含一顆再搭配開水，就能達到涼爽潤喉，口內清新的效果，而一天的飲用水也需要控制在1500~2000c.c以上，有利於排出體內毒素。

2.利用中藥食補：利用金銀花、甘草、桔梗等中藥材沖泡成茶飲來飲用，也能增強自身抵抗力。

天天含喉糖，不僅可以保養喉嚨，還能保持口氣清新，可謂一舉兩得。不必特別跑去藥局購買，在業者官網或便利商店等許多通路都買得到，為自己在防疫的道路上，增添一分保障。

金都念慈菴含金銀花成份共有原味、金桔檸檬、烏梅、超涼薄荷、檸檬草、蘋果桂圓等六種口味提供消費者選擇。(圖/中時電子報提供)

(中時電子報)