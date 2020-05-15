甜心主播呂佳宜 穿著0號球衣來到蘿蔔戰情室，因為全球疫情逐漸獲得控制，韓職KBO、韓足K1開打，連德甲聯賽也要在5/16恢復比賽囉~~

經過辛苦的新冠病毒防疫工作，歐洲五大聯賽之一的德甲聯賽終於要在台灣時間16日恢復比賽，而且一回來就端出重頭戲，被譽為多特蒙德vs.沙爾克04的「魯爾德比」，不過這個德國足球最激烈的地區大戰，將跟剩餘賽事一樣採「閉門」無觀眾的方式進行，台灣可透過FOX體育台直播收看。

魯爾區是德國的工業心臟地帶，而魯爾區兩支傳統最強足球隊，多特蒙德vs.沙爾克04的對抗，就被稱作「魯爾德比」（Revierderby）。這是德甲史上第96場魯爾德比，多特僅以33勝30和32負稍占上風，激烈程度可見一斑。

多特和沙爾克結的梁子很多，2007年5月球季封關日，多特在主場2比0氣走沙爾克，讓礦工跌落盤據3個月之久的龍頭寶座，丟掉隊史德甲首冠。2017年11月，上半場4比0領先的多特蒙德，下半場竟被沙爾克回敬4球逼和，而去年4月也是沙爾克以4比2氣走多特，讓普魯士大黃蜂沒能阻斷拜仁慕尼黑的德甲7連霸。

德甲各隊剩下9輪未踢，希望趕進度在6月底前打完2019-20賽季，目前尋求8連霸的拜仁仍以55分盤據龍頭，多特以4分之差緊追在後。50分的RB萊比錫與49分的門興格拉德巴赫都還有機會爭冠。多特若在這次的魯爾德比失分，追趕拜仁將更為困難，但排名第6的沙爾克要捍衛下季歐戰門票，也不容有失。

這場魯爾德比是在全德國最大、可以容納8萬人的多特主場進行，少了觀眾當然是一大遺憾，但受疫情衝擊要保持社交距離，滿座盛況當下只能緬懷。另一場德甲新軍柏林聯隊主場迎戰拜仁，球迷不能參與也頗為可惜。

當然，疫情衝擊讓復賽後的戰局難以預測，球員狀態完全是未知數，但這次疫情至少讓不少傷兵得以休養生息。比如本季拜仁和多特還有一場交手，攸關桂冠誰屬，若比賽在原本預定的4月初進行，拜仁的德甲金靴萊萬多斯基（Robert Lewandowski）與多特隊長羅伊斯（Marco Reus）都將因傷缺陣，現在或許都能趕上。

(中時 )