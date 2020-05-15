根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，身為NBA球員工會主席的雷霆後衛保羅，在美國時間本周一召開9人球星會議，討論NBA本季是否復賽可能性，尷尬的是，火箭「大鬍子」哈登竟未受邀，也讓他跟保羅之間恩怨再次浮上檯面。

這次出席球星視訊會議的人包含保羅、詹姆斯、里歐納德、安東尼戴維斯、柯瑞、利拉德、韋斯布魯克、杜蘭特及阿提托康波，詭異的是，近年都列年度MVP熱門人選，且是本季得分王的哈登，意外並未出席球星會議，也讓外界相當不解。

《ESPN》球評帕金斯甚至打了電話詢問海恩斯，確定這次由保羅號召的球星會議，哈登並未獲邀參加，讓帕金斯不禁表示，「我認為這是很不尊重人的表現，哈登是超級球星，他的聲音與意見也很重要，我不懂他為何沒法參加這場會議。」

跟帕金斯一起上節目的《ESPN》女主持人瑞秋，只好這樣回應，「也許是去年夏天發生的事情，在這裡起了一些作用吧。」瑞秋所指的事情，就是保羅去年夏天無預警被火箭交易到雷霆，外界謠傳就是因為哈登要求火箭高層把保羅送走。

只是保羅身為NBA球員工會主席，竟把私人恩怨帶到這場攸關球員討論復賽想法的視訊會議上面，未免也太小家子氣了，其他球星更沒發表意見，看來哈登人緣很差的謠言，很可能非常接近事實吧！

(中時 )