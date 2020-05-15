多年被評為全球最佳航空公司的新加坡航空14日公布財報，出現48年以來首次年度虧損。虧損除來自於疫情影響外，更受油價大跌造成對沖損失，截至3月31日財政年度，全年淨虧損2.12億坡幣(約台幣45.3億元)，其中受油價對沖損失就高達7.1億坡幣(約台幣152億元)。

據《東網》報導，上個財政年度業績顯示，前9個月公司仍保持強勁盈利表現，轉型計劃亦進行得很順利，客運量蓬勃。到最後3個月遭逢疫情衝擊，全球旅遊業進入停滯狀態。若單計今年1至3月的第4財季，淨虧損7.32億坡幣(約台幣156億元)，相比去年同期則是盈利2.03億坡幣(約台幣43.4億元)。

外媒報導指出，值得留意的是，油價大瀉跌該公司入帳的對沖虧損達7.1億坡元。

交通物流是新加坡支柱產業之一，而新加坡航空連續多年被評為世界最佳航空公司。該公司原為馬來亞航空，1972年公司分裂為新加坡航空與馬來亞航空各自發展，至今48年來首度在財政年報中出現虧損。

若以資本額計算，新航是全世界最大的航空公司，國際航線載客量為是全球第6大航空公司。公司多年獲得全球最佳航空榮譽，其品牌形象在航空界中廣為人知，尤其是在安全、服務質素和革新風格上。

(中時電子報)