原PO表示好市多黃金泡菜超級難吃，呼籲大家千萬別買，引發兩派會員激烈論戰 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多廣受民眾歡迎，不少獨佔商品加上極為便宜的價格，屢次都成為網友熱門話題，但有一名網友被推坑熱門商品「黃金泡菜」後，直呼「千萬別買」，因為實在難吃到不行，引發兩派網友激烈討論。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出黃金泡菜(Golden Kimchi)照片，直呼「千萬別買，真的有夠難吃」，引發網友論戰，不少網友附議贊同：「真的超難吃」、「甜到受不了，吃一次後來直接倒掉」、「超雷的」、「剛開始很愛，後面覺得過鹹就沒買了」、「直接丟了一整箱」，但也不少網友反擊：「明明就超好吃」、「你在反串嗎」、「你別買，不然我怕買不到」、「每次去必回購」、「加在泡麵裡面特別好吃」、「每個人口味不同不該這樣說吧」。

原PO看到下方留言戰成一片，隨即補充表示：「對我來說白菜太硬，完全沒有醃入味，名字叫黃金泡菜，卻完全不是黃金泡菜的味道，很像塑膠味，決定以後叫它評價很兩極的醃菜」。

(中時電子報)