「海峽兩岸中醫藥抗疫經驗分享會議」14日下午以視訊方式舉行。(陳君碩攝)

「海峽兩岸中醫藥抗疫經驗分享會議」14日下午以視訊方式舉行。(陳君碩攝)

「海峽兩岸中醫藥抗疫經驗分享會議」14日下午以視訊方式舉行。(陳君碩攝)

新冠肺炎疫情期間，中醫藥的療效時常被討論，14日下午，兩岸中醫藥專家以視訊會議方式，舉行一場中醫藥抗疫經驗分享。大陸與會者皆為親赴武漢一線的抗疫專家，台灣參會者也多數擁有治療肺炎患者經歷。值得一提的是，大陸主辦方為具官方色彩的「國家中醫藥管理局對台港澳中醫藥交流合作中心」，台灣則是中國醫藥大學中醫學院，雙方都希望能在中醫藥領域攜手合作防疫，為因疫情而升高對立的兩岸，帶來些許正能量。

「海峽兩岸中醫藥抗疫經驗分享會議」14日下午舉行，兩岸專家透過視訊會議深度交流防疫和診療經驗。大陸的中國工程院院士、國家中醫醫療救治專家組組長黃璐琦指出，這次大陸確診病例超過九成患者接受中醫藥治療，在不同階段都取得顯著成效，特別是在縮短病程方面有良好療效，值得借鑒推廣。

中國科學院院士、中國中醫科學院首席研究員仝小林介紹，武昌區在社區率先發放中藥，探索形成以「中藥通治方＋社區＋網路」為重點的防疫方法，築起阻斷疫情蔓延的防線，探索中醫藥防控傳染病的現代化之路。北京中醫藥大學副校長王偉則介紹了「清肺排毒湯」的使用療效。

大陸的西苑醫院肺病科主任苗青、廣安門醫院呼吸科副主任邊永君、西苑醫院護理部主任李靜等大陸專家，也分享在武漢第一線的抗疫經驗。

台灣與會者包括中國醫藥大學專任教授林昭庚、該校中醫學院副院長顏宏融、彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼，長庚醫院中醫部主任陳俊良、中華中醫藥文教經貿促進會理事長朱溥霖等人。

黃頌儼指出，在治療肺炎患者過程中，曾參考大陸國家衛健委和國家中醫藥管理局發布的提出的「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）」、以及廣東省中醫藥局提出的肺炎中醫藥治療方案試行第二版。

黃頌儼總結中藥的處方指出，初期是燥濕散寒、祛痰利濕、宣肅肺氣、升清降濁；中期是化濕行氣、健脾燥濕、補益肺氣、升陽祛邪；恢復期是升陽祛邪、益氣養陰、補土生金、活血化瘀。

仝小林說，他在2003年SARS就曾與台灣專家交流，此次探討對新冠肺炎的認識和防控，有很好的推動，希望可以跟台灣同道相互切磋交流。

主辦方大陸國家中醫藥管理局對台港澳中醫藥交流合作中心主任楊金生指出，中醫藥在兩岸有著廣泛的民眾基礎，兩岸同胞對中醫藥感情深厚，高度信賴，希望兩岸中醫藥界攜起手來，加強防疫合作，繼承好、發展好、利用好中醫藥，讓中華文明瑰寶造福兩岸。

(旺報 )