美國股市今天開低震盪走高，在銀行股上漲和石油市場抵消慘淡的美國失業數據下，三大指數由黑翻紅。道瓊工業指數終場大漲377.37點，收在23625.34點，漲幅1.62%，盤中震盪841點，終結連三跌。

道瓊工業指數今天收盤大漲377.37點，漲幅1.62%，收在23625.34點。

那斯達克指數收盤上漲80.55點，漲幅0.91%，收在8943.42點。

標準普爾500指數收盤上漲32.50點，漲幅1.15%，收在2852.50點。

新冠疫情肆虐衝擊就業市場，經濟趨緩嚴重。在美國失業救濟數據再次攀高下，美股今天開低。不過，在包括美國銀行和摩根大通（JPMorgan Chase）分別上漲至少4％。花旗集團收盤上漲3.6％，富國銀行上漲6.8％。石油價格上漲9％，至每桶27.56美元，帶領標準普爾500能源板塊上漲了0.7％。

儘管如此，主要平均指數仍處於3月20日以來最差的每週表現。標準普爾500指數和道瓊指數本週均下跌超過2.6％，那斯達克指數則下跌1.9％。

美國銀行財富管理（US Bank Wealth Management）高級投資策略師羅伯·哈沃斯（Rob Haworth）表示，「市場仍處混亂，標普500指數測試了近期交易區間的下限」。

(中時電子報)