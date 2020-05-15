台積電創辦人張忠謀去年曾預言：「世界不安，台積電成地緣政治家必爭之地」。時值新冠肺炎疫情激化美中對立，包括華爾街日報、路透社等外電今(14日)均報導，晶圓代工龍頭台積電預計今天將宣布赴美設廠，建置先進製程產能，地點選在亞利桑那州。美國總統川普（Donald Trump）近期不斷鼓吹企業赴美生產，台積電如果確定宣布在亞利桑那州設廠，對川普而言將是政治勝利。

華爾街日報報導，美國政府基於國安考量，近期傳出美方官員與台積電、英特爾商討在美國建廠事宜。報導指出，美國對關鍵技術仰賴亞洲憂慮日深之際，台積電即將宣布在亞利桑那州設廠，採用5奈米製程，最快預計2023年底投入生產。未具名知情人士說法指出，台積電12日召開董事會決議後，最快將在今天宣布在亞利桑那州設廠的消息，新廠最快可能2023年底投入生產，美國國務院與商務部都有參與設廠計畫。

台積電日前對赴美設廠的傳聞重申，內部持續評估海外設廠，美國是其中一個選項，目前尚無具體計畫。

外電報導，台積電為赴美設廠的預算及美方是否會提供獎勵方案，目前不得而知。業界估計，設廠經費恐耗資超過100億美元，近台幣3000億。

川普接受福斯專訪時揚言，將對境外生產商品美企開徵新稅(約從影片26'02起)

路透社報導，台積電預計最快今天發布這項消息，時間點恰逢美國總統川普宣示，政府努力將更多的外國製造業帶回美國。川普今天接受福斯財經新聞（Fox Business）訪問時揚言，要對在境外生產商品的美國公司徵收新稅，這是川普政府迫使供應鏈遷離大陸，並增加新貿易壁壘所可能採取的新作法。川普表示，課稅是公司將製造業遷回美國的「誘因」，但他未具體說明這是否為新的全面關稅或另一種形式的稅收。川普說：「蘋果將在美國製造100%的產品，這正是有效的作法，所有東西都該在美國製造」。

(中時電子報)