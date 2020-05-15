新冠肺炎全球大流行，台灣在政府與人民努力下，近來疫情已有和緩趨勢。每日下午兩點的疫情直播，關注+0是否會現身，已是全民運動，陳時中部長日前在記者會開箱荷蘭煎餅，瞬間讓荷蘭餅意外爆紅，引起一波搶購潮，台南市德元埤荷蘭村也順勢推出+0優惠，即日起至6月30日止，凡姓名裡有ㄌㄧㄥˊ字的民眾，憑身分證明至園區展售中心【荷冰友鮮果冰館】，拍照打卡即可免費兌換一包手工荷蘭煎餅(每日名額有限)。

台南德元埤荷蘭村美麗花卉。（圖取台南旅遊網）

荷蘭是大畫家梵谷的故鄉，台灣也有荷蘭村！台南觀光旅遊局郭貞慧局長表示，德元埤荷蘭村位於台南市柳營區，佔地7.9公頃，擁有豐富的埤塘及濕地生態，結合荷蘭元素風車、木橋、木鞋、河道，塑造出如詩如畫的田野風光。

台南德元埤荷蘭村也有運河。（圖取台南旅遊網）

園區設有旅遊服務中心、餐廳、展售館，亦規劃有露營及烤肉區，提供水電及盥洗設備，且安靜無光害，是露營同好們喜愛的地點，也是體驗歐式建築風格和樸實的田園風光好去處，歡迎大家一起走入荷蘭美景之中。

台南德元埤荷蘭村公園步道。（圖取台南旅遊網）

台南市長黃偉哲表示，疫情期間在大家共同的努力下，很開心能有多天0確診的成果，本土更連續30日無新增案例，大家在走出戶外逐步恢復正常生活的同時，還是要記得防疫新生活運動，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，讓+0能夠持續下去。

荷冰友鮮果冰館獨家推出的手工荷蘭餅深受民眾喜愛。（圖取台南旅遊網）

(中時電子報)