小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】川普撂話報復陸 可切斷整個關係

美國新冠肺炎疫情仍在發燒，確診人數增至139萬，病亡逾8.4萬人。美國總統川普13日在推特上發文，形容與大陸打交道「代價很高昂」，還稱，即使與大陸簽訂100份貿易協議，也彌補不了疫情帶來的損失，以及那些逝去的無辜生命。川普又撂話要向大陸報復，稱「我們可以切斷整個關係」，這麼一來「還可省下5000億美元（指美陸貿易逆差）」。

【2】內閣總辭 蘇揆喊振興上路！

內閣昨總辭改組，國發會主委陳美伶、文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、僑委會委員長吳新興將在520後去職；5大財經部會，國發會主委由龔明鑫接任，金管會主委由副主委黃天牧升任，原主委顧立雄另安排，經長沈榮津、財長蘇建榮、主計長朱澤民留任。蘇揆說，振興階段已準備上路。

【3】WHA18日登場 美助台搶進

第73屆世界衛生大會（WHA）將於18日以視訊會議形式登場，台灣能否參與已成為美陸角力的焦點之一。美國國務院13日公開駁斥世界衛生組織（WHO），呼籲祕書長譚德塞和他的前任一樣，邀請台灣以觀察員身分與會，並稱譚德塞有權這麼做。美國國務院聲明還強調，台灣的參與「完全符合所有聯合國及WHA決議」。與此同時，外交部發言人歐江安宣布，除了教廷因是非世俗國家不參與提案外，14個友邦都已經完成提案，今年可謂是「全壘打」的成績。

【4】柯嗆陳時中 他不宣布我宣布

國內連續7天無新增病例，同時也是連續32天本土病例掛0。台北市長柯文哲14日赴市議會專案報告，議員汪志冰質疑酒店到底要不要開放，是中央決定還是地方決定？柯文哲表示，這純粹科學知識，KTV可以唱，酒店不能開，這沒道理，再等衛福部長陳時中一些時間，「不宣布我就會宣布了。」

【5】紓困遲不來 三昧堂戶頭剩424元

曾獲日本飯田人形劇祭典特別賞的三昧堂創意木偶團隊，成立11年來屢屢進軍國際，宣揚布袋戲文化，但受新冠肺炎疫情衝擊，上半年演出幾乎全數取消，少了演出收入，加上9月新戲需要製作新戲偶，公款戶頭僅剩424元，雖在4月已申請文化部1.0藝文紓困補助金，但直至本月初才接到補件消息，至今尚未收到補助款，近日特別開設「戲偶診療室」，幫戲迷修復戲偶來開源。

(中時電子報)