受封台灣國民美食的滷肉飯，是人們心中的經典小吃，以三層肉慢燉細熬成膠的滷汁，澆淋在香噴噴白米飯上，最銷魂。然而換掉豬肉，改以其他主角又會迸出什麼滋味呢？現在就一起看看滷肉飯如何變出新花樣。

位在台北市總統府旁巷口的「你和我和牛」，透過簡單有趣的諧音，讓人會心一笑又有記憶點。老闆Paul總把「當設計師不被尊重又不賺錢，還不如去賣滷肉飯」的口頭禪掛在嘴邊，半年前突然料理魂爆發，兼差做起主廚，並以溫馨酒館的背景設計，搭配木作拉門，打造出小巧的日式店鋪。Paul按照心中最完美的食材比例，烹調出具特色的牛豬料理，另外還推出許多小菜，讓客官可以任意混搭。

純手工包入大蔥及和牛絞肉的「和牛煎餃」，牛脂濃郁、香氣撲鼻。（120元／6個）（圖／店家提供）

台灣小吃與和牛結合雖然非餐飲界創舉，但既然埋了「和牛哏」入店名，招牌滷肉飯必定不能流俗。「和牛滷肉飯」以日本和牛及澳洲和牛絞肉製作，就連和牛油都是自己煸出，牛脂相對少、肉質偏瘦，經過大火炒後，迸發出牛肉燥的鹹香，選用軟口的壽司米，好讓滷汁入味與米飯融為一體，愈吃愈唰嘴。

炙烤的澳洲和牛切片，搭上煎洋蔥，嘗起來鮮嫩多汁。（150元）（圖／于魯光攝）

店內小菜大多為日式漬物，如紅酒蘋果、自漬蘿蔔等，搭配「和牛滷肉飯」一起享用，能去油解膩，但最特別的隱藏版吃法，就是將咖哩醬汁攪勻其中，別具一番風味。

外觀以花草植栽設計的「你和我和牛」，風格清新，與傳統滷肉飯專賣店形成強烈對比。（圖／官其蓁攝）

你和我和牛

地址：台北市中正區重慶南路一段116號

電話：（02）2370-4842

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(中時電子報)