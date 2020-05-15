料理海鮮有撇步！在家就能添美味！漁產品等海鮮一直是不飽和脂肪酸及優質高蛋白來源之一，隨科技進步，越來越多不同的漁產品流通於一般市場，市區購買已是隨手可得，新北優質漁獲白帶、萬里蟹、九孔鮑魚及小卷等，教大家在家防疫期間，如何處理魚類及簡單烹調營養均衡的美味大餐，原來薑片米酒醃製可讓海鮮添美味呢！

香滷九孔，貢寮區漁會收集當地最新鮮九孔以漁家配方滷製，冰吃熱吃都美味。（圖取自新北市漁業處官網）

一般家庭烹調海鮮料理手法不外乎為水煮、乾煎、清蒸及紅燒，而乾煎及清蒸是最重視海鮮本身新鮮程度，對於害怕腥味的民眾可以選擇在烹調前置處理一下食材，像是烹調前將魚血、黏液等以清水或廚房紙巾清除乾淨，再以薑片、米酒稍加醃製，可減少腥味來源；水煮時在水裡放鹽、薑片與米酒，亦可放九層塔、辣椒等辛香料提升香氣，乾煎則可使用蔥薑蒜片以油偏炒後與海鮮煎炒即可，清蒸可以將海鮮與樹子、豆豉、蔥薑絲同蒸，紅燒則除了蔥薑蒜外，糖更是不可或缺的伙伴。

萬里蟹海鮮粥：以大骨、洋蔥提的高湯在搭上萬里蟹生猛等海鮮，不用調味就是大廚料理。（圖取自新北市漁業處官網）

新北重要漁產有白帶魚、萬里蟹、貢寮鮑及小卷，經過市府長期推廣，已深入民眾家庭餐桌，白帶魚以高湯米酒烹煮後加上芋頭、米粉等，就是美味白帶魚米粉湯，萬里蟹搭蔥薑蒜米酒清蒸或蛋炒煮湯也很美味，九孔鮑魚乾煎紅燒就是簡單又高級的料理，小卷水煮後再以蔥薑蒜大火快炒，出鍋就是熱炒店美味下酒菜，以上海鮮都可以到新北富基、龜吼魚市或是市府推出的「生鮮漁貨懶人包」購買喔！

(中時電子報)