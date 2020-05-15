陸媒《環球時報》15日社評指出，美國總統川普14日聲稱，美國可能切斷整個美陸關係，這樣美國可以節省5000億美元了。但是，如果人們記得，就是這位總統，不久前才建議新冠肺炎患者，注射消毒劑來殺死身體裡的病毒，再聽他這樣說，大概就不會吃驚了。

社評表示，川普總統是第一位說出要切斷同大陸整個關係的美國領導人，這一表述可以說在美國鷹派言論中，也走到了前頭。通常美國最激進的對陸言論都出自國會，總統和行政當局則彷彿手裡握著韁繩，但現在更像是形成了對陸展示強硬的競賽，這種競賽既在行政當局與國會之間，也在這次選舉中民主黨和共和黨之間。

社評認為，這樣的瘋狂，首先出自大陸崛起帶給美國的長期焦慮，也出自美陸抗疫巨大差距，讓一些華府菁英難以抑制的妒忌和驚慌，最後它是大選即將到來的直接結果。川普政府的抗疫表現差得實在出格了，他看來是要「豁出去」了，以最大的力度向大陸甩鍋，用這種方式與美國輿論越來越可能嚴厲追究他的可能性拚個魚死網破。

社評說，華府的本屆執政團隊本來就對大陸強烈不滿，與大陸「脫鉤」的意向相當明確，現在又有了大選需求的推動，可以預見，川普政府接下來多激烈的對陸言行都有可能往外冒，無需驚詫。

社評指，首先，大陸無需被美國政府的威脅嚇住。保持陸美交往是雙方互惠，不是美方的施捨。不相信華府能夠「完全切斷」陸美關係，川普政府太高估自己開歷史倒車的能力，時間會教育他們。

其次，要做好在一段時間裡陸美在兩國關係核心要件上實質性「脫鉤」的各種準備，比如高科技脫鉤，與此相關的經濟脫鉤，還有人文社科領域的部分脫鉤等等。

社評說，大陸要做好自己事情，用時間教訓美國「脫鉤派」根本途徑。必須有不依賴與美交往而大力發展高科技的能力，及將本國市場規模在目前基礎上再推升一個量級的能力。同時，要堅決繼續優化自己的對外開放條件，擴大與其他發達國家交往。大陸的吸引力終將瓦解掉華府對陸脫鉤的戰略意志。

社評強調，讓華府瘋狂吧！他們選擇一個最沒有資本如此瘋狂的時間點。美國深陷新冠疫情危機中，冒著疫情反彈的風險勉強推進復工復產。美國經濟現在根本看不到走出危機的影子，生產能力和市場都處於混亂中。川普政府為了選舉打腫臉充胖子。由他們去，大陸只需堅定走好自己的路。

(中時 )