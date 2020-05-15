北韓最高領導人金正恩日前被傳腦死，政權面臨巨大考驗；沒想到就在本月1日，金正恩出現在人們眼前，親自闢謠死亡訊息。而在這之後，金正恩的生平經歷、北韓神秘的「歡樂組」等等，一些不為人知的內幕再度搬上檯面。據了解，金正恩留學時曾被老師懷疑作弊，搜查書包居然翻到一本性虐A書，因此被老爸金正日羞恥地揪回北韓。

金正恩在1996年曾以「北韓外交官之子」的身分赴瑞士伯爾尼（Berne）留學，當時他才12歲，化名「朴恩」（Pak Un）。同學米卡洛（Joao Micaelo）表示，金正恩很安靜、內向，不過有點喜怒無常，他跟許多男孩一樣，喜歡籃球，就連晚上就寢的時候，也會抱著籃球入睡。

金正恩2012年出席北韓少年團活動的舊照。（圖／美聯社）

根據《鏡報》報導，金正恩留學時，父親金正日擔心兒子被西方國家的同學帶壞而誤入歧途，因此在兒子身邊安排許多保鑣監視，隨時回報孩子的一舉一動。

不料，有次學校老師懷疑，金正恩不誠實修改考試成績，原本想在書包內找尋是否有小抄，沒想到卻從教科書裡，翻到一本德國出版的BDSM性虐雜誌；老師隨即將此事詳細記錄在操行備忘錄中，以示懲戒。此事當然瞞不過專門監視金正恩的保鑣，立刻上報給金正日。

據悉，金正日對兒子出國留學不好好念書，書包裡居然放有色情書一事頗為震怒，立即勒令金正恩回北韓，不准再繼續待著。沒幾個月後，金正恩就被送回北韓。

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(中時電子報)