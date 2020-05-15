鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）14日應邀召開線上法說，展望營運後市，董事長朱復銓預期，第二季營收可望季增低個位數百分比，毛利率估略降、營益率大致持平，但下半年需求能見度有限，狀況仍具不確定性，預期全年營收將較去年持平或小幅成長。

樺漢表示，2020年首季營收年增1.49％，主要受惠軌道交通、網安及視訊會議設備業務成長。受惠工業物聯網（IIoT）及半導體營收占比增加、產品組合優化，毛利率升至25.53％、表現優於預期，營益率3.45％則符合預期。

展望本季，朱復銓表示，由於歐美地區新冠肺炎疫情開始影響經濟活動，品牌業務營收估持平至季減5％，不過，系統整合業務受惠工程專案及半導體貢獻，營收可望季增0～5％，設計製造（ODM/JDM）業務受惠網通及醫療物聯網需求，營收可望季增雙位數百分比。

整體而言，朱復銓預期，雖然品牌營收恐下滑，但在系統整合及設計製造業務成長帶動下，第二季集團營收仍可望季增0～3％，毛利率因品牌占比下滑可能較首季維幅下滑，但在加強費用控管下，預期營益率可望與首季大致相當。

受新冠肺炎疫情影響，樺漢集團全球員工在家工作比例在3月底曾達41％，隨著疫情趨緩，迄今已降至37％，其中歐洲占88％、美洲占10％。樺漢預期未來狀況可望逐漸重返正軌，但疫情依舊嚴重影響需求、衝擊全球經濟，已為此做好面對困境的準備。

展望下半年，朱復銓表示，雖然生產供給面回復正常，但需求面能見度有限、狀況具不確定性，無法給出明確目標。不過，系統整合事業在手訂單創215億元新高，且醫療物聯網設備及網安需求仍將持續成長，預估全年營收仍可望較去年持平或小幅成長5％。

(時報資訊)