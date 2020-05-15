陽明(2609)董事會通過第1季財報，單季合併營收為346.42億元，年減1％；稅後淨損8.18億元，每股淨損0.31元。公司指出，第1季虧損金額亦包含認列散裝事業在內的部分子公司虧損約3.3億元；而在貨櫃運輸業務上，亦受到COVID-19延燒影響，年後復工緩慢及因應疫情聯盟機動性調整減班，增加縮艙數，以致收益不如預期。

陽明表示，貨櫃運輸業務第1季相對去年同期表現，營運量為123.6萬TEU，較同期128.8萬TEU減幅約4％，同時燃油成本因IMO2020含硫量限制實施，較去年同期增加約5％，惟平均運價較同期上漲4％，加上整體貨櫃營業收入僅較同期下降0.32％，顯示公司近年來在業務策略調整努力仍有其成效，在供需失衡與成本上漲情況下，仍能維持營收與去年同期相當。

目前COVID-19疫情仍未減緩，陽明在第2季將持續執行空班減艙計畫，調節市場需求不振狀況，雖可預期大幅縮艙將影響營收，但相關變動成本亦隨之減少。

此外，國際信用評等公司4月公布最新信用評等報告指出，陽明信用評等長期/短期維持「twBBB/twA-2」並未調整；陽明對政府的角色重要性與關聯性維持不變，亦可受惠於相對較低的借款成本，儘管面臨COVID-19衝擊，公司的流動性與再融資風險仍低。

(時報資訊)