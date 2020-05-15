康友-KY(6452)受匯損衝擊，第一季營收10.9億元，毛利率39.53%，營益率26.27%，稅前盈餘1.84億元，年減46.12%，淨利歸屬母公司業主1.7億元，年減33.09%，EPS 1.7元。

康友董事會通過2019年每股擬配發現金股利2元、股票股利2元。康友表示，今年股利發放不若往年，並非景氣考量，主要原因為充實營運資金，保留足夠現金，進行購併擴張營運。

(時報資訊)

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