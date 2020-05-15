《業績-生醫》匯損衝擊 康友Q1獲利年減33.09％、EPS1.7元 07:442020/05/15 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康友-KY(6452)受匯損衝擊，第一季營收10.9億元，毛利率39.53%，營益率26.27%，稅前盈餘1.84億元，年減46.12%，淨利歸屬母公司業主1.7億元，年減33.09%，EPS 1.7元。 康友董事會通過2019年每股擬配發現金股利2元、股票股利2元。康友表示，今年股利發放不若往年，並非景氣考量，主要原因為充實營運資金，保留足夠現金，進行購併擴張營運。 (時報資訊) #康友 #首季營收 #稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 喬山難關已過 5月起營運逐月回溫 04:102020/05/11 證券．權證 《生醫股》匯損衝擊 喬山首季黯淡 10:512020/05/11 財經 人民幣貶值 國銀大陸分行 Q1獲利減三成 04:102020/05/12 金融．稅務 興櫃業績說明會今直播 湧盛、松果購物秀業績 10:522020/05/12 財經 台中百貨商場 5月業績拉紅盤 04:102020/05/13 產業．科技 歐美汽車廠停工 三星4月業績重挫 04:102020/05/13 證券．權證 《業績-電腦設備》華碩首季驚傳19億匯損 淨利季減逾6成 17:052020/05/13 財經 《業績-生醫》「疫」注業績 杏一Q1稅後淨利年增近4成 11:082020/05/14 財經 《業績-電子零件》鉅橡Q1每股盈餘0.15元 Q2業績向上 17:392020/05/14 財經 首季EPS 1.7元 康友配4元股利 04:102020/05/15 證券．權證 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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