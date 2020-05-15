新冠肺炎疫情影響大陸嘉興廠復工延後，及台幣升值等因素干擾，岱宇國際(1598)首季營收16.47億元，毛利率28.04%，營業淨損115.3萬元，營益率-0.07%，稅前盈餘432.1萬元，本期淨利511.1萬元，淨利歸屬母公司業主59.2萬元，年減98.96%，EPS 0.01元。

岱宇表示，3月起北美SOLE品牌、德國CARDIO fitness通路於線上電商銷售及接單表現皆較去年同期持續創高，岱宇已於4月同步啟動兩岸生產基地產能擴增計畫，以因應旗下SOLE、XTERRA品牌訂單需求。

岱宇指出，第一季家用健身領域營收比重較去年同期的57％提升至74％水準，隨著銷售業務結構調整，以及集團持續加大SOLE、XTERRA品牌線上行銷宣傳推廣，以取得良好銷售及接單表現，並提升集團於家用健身器材市場占有率，2020年第一季整體毛利率為28％。

(時報資訊)