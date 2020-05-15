日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）受惠故鄉納稅業務強勁成長，2020年首季稅後淨利0.91億元、年增近1.05倍、每股盈餘（EPS）1.93元，雙創同期新高、歷史第3高。展望後市，在故鄉納稅業務動能續強下，公司對今年營運審慎樂觀。

紅馬2020年首季合併營收19.72億元，季減7.02％、年增34.19％，改寫同期新高。毛利率雖降至34.69％新低，但營益率反向升至8.74％新高。稅後淨利0.91億元，季減41.51％、但年增近1.05倍，每股盈餘（EPS）1.93元，雙創同期新高、歷史第3高。

觀察紅馬首季各部門概況，電商銷售營收16.37億元，季增16.31％、年增達67.22％，營業利益4.06億元，季增15.66％、年增達77.27％。不過，伴手禮銷售營收2.93億元，季減57.72％、年減34.92％，營業利益0.71億元，季減63.33％、年減47.82％。

紅馬首季營收及獲利雙創同期新高，主要由於故鄉納稅業務持續受惠B2B跨平台效益顯現。去年推出的故鄉納稅業務平台「Furusato 360」，已與超過10個故鄉納稅入口網站合作，大幅推升業務成長，且受惠業務優化及費用控管得宜，使營益率升至單季新高。

紅馬首季營業利益年增近2.28倍，但稅後淨利僅年增1.04倍，主因原大阪Orbi場館的孫公司Project EARTH仍在進行清算，造成首季所得稅費用較高所致。公司預期將在第二季完成孫公司清算，後續可享有稅務扣抵優惠，有助於降低對獲利影響。

受新冠肺炎疫情衝擊伴手禮業務影響，紅馬2020年4月自結合併營收3.11億元，月減13.5％、年減3.27％，創近4年低點。不過，累計1～4月合併營收22.88億元，仍年增27.86％，續創同期新高。公司對今年營運仍維持審慎樂觀看法。

紅馬指出，故鄉納稅業務將持續與其他大型入口網站合作，全年維持雙位數成長可期。至於近期受衝擊的伴手禮業務，現階段將強化伴手禮電商平台與企業採購業務，並搶攻政府「次世代住宅POINT」優惠制度消費商機，降低對營運影響。

(時報資訊)