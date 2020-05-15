工業電腦廠振樺電（8114）受全球各地隔離防堵新冠肺炎疫情、致使經濟活動停擺衝擊，2020年首季獲利重摔至0.16億元、每股盈餘0.22元，雙創歷史新低。不過，雖然上半年營運動能遭逢重創，但由於訂單出貨僅為遞延、並未取消，公司對中長期展望仍審慎樂觀。

振樺電2020年首季合併營收18.63億元，季減23.69％、年減18.54％，創近2年半低點。毛利率34.8％，低於去年第四季36.33％、優於去年同期34％，維持去年全年水準，但營收規模下滑，仍致使營益率降至3.89％新低。

由於營收規模及本業獲利雙雙下滑，振樺電首季業外虧損明顯減少，歸屬母公司稅後淨利仍降至0.16億元，季減達81.45％、年減達85.49％，每股盈餘（EPS）僅0.22元，雙創歷史新低。公司表示，首季稅前息前折舊攤銷前利益（EBITDA）近1.8億元。

振樺電表示，由於疫情猛然擴散全球，各區域市場皆採最高規格防控隔離政策因應，包括美國、歐洲、俄羅斯、印度與東南亞各大城市接連強硬封鎖，使客戶及終端市場營運大規模停擺，集團跨事業部供應鏈、出貨流程與運輸也受到延遲，影響首季營運表現。

振樺電指出，不同於代工模式有原廠居中緩衝，集團端點銷售系統（POS）與自助服務設備（KIOSK）皆為自有品牌，直接面對全球終端市場、需考量客戶信用風險，KIOSK則面臨工廠停擺及旅遊娛樂市場挑戰。上半年大環境逆風，集團營運表現無法避免短期挑戰。

不過，振樺電表示，雖然短期營運動能遭逢最直接衝擊，但訂單出貨僅遞延、未見取消，對中長期營運展望仍審慎樂觀。而疫情也使自助服務策略趨勢更加確立，集團積極整合現有資源打造解決方案，盼在全球經濟活動陸續恢復時，營運能率先重返逐季成長軌道。

振樺電指出，集團已具備完整產品能量、區域通路市場與厚實的垂直場域經驗，同時也積極部署建構市場延展與生態系策略夥伴。3月底宣布結盟全球PC巨擘聯想集團，雙方已於5月成立合資公司，由聯想持股65％、振樺電持股35％。

振樺電表示，合資公司將以品牌POS與自助服務設備KIOSK為核心，主攻全球500強零售及服務場景的虛實整合應用方案，加速拓展全球一線藍籌客戶及相關服務能量，積極拓展市占率及整合性維運服務，盼奠定台灣產業在國際商用系統品牌市場的重要定位。

(時報資訊)