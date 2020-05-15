全聯大賣場推出多款甜點，近日有網友好奇詢問「大家推薦的甜點」，結果出爐是「絹布丁」和「布蕾派」這兩款，更有人直呼，自己可以嗑完、家人也超愛。另也有人激推限定版的「北海道雙重起司燒」並直喊這榮登第一。
網友在PTT上發文分享，他目前最喜歡的就是布蕾派了，便宜又好吃，買完冰進冷凍，要吃的時候拿出來稍微退冰一下下再吃，超級好吃的。至於，吃過最難吃的應該是日式糰子吧！味道超詭異。並進一步詢問，有沒有推薦的全聯甜點。
貼文曝光後，吸引許多網友留言，統計回答後發現，許多人大推「絹布丁」和「布蕾派」這兩款甜點，紛紛直呼，絹布丁真的很好吃，自己一個人也能通通吃完，不過有點偏甜，另也有人覺得布蕾派真的好吃，全家都愛吃。
另外也有些網友激推「北海道雙重起司燒」直言，真的超好吃，曾經瘋到一週吃了四五個。而這款甜點其實也在Dcard上受到討論，「超級好吃，覺得不輸亞尼克的起司磚」、「很綿密」、「這個也榮登我全聯甜點第一名」。
但也有老饕溫馨建議，不建議大家為了貪小便宜買打折品，他曾買到甜點裡面奶油酸掉。另也有鄉民整理出雷物，日式團子有怪味、泡芙吃過不會回購、吃芋泥千層會後悔。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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