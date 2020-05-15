新莊幸福路上屈臣氏13日晚間10時50分發生搶案，46歲李姓男子、36歲鄧姓男子持刀、槍枝威脅女店員「我只要錢！」後，得手18萬餘元，警方表示，不到1天就在中壢逮捕2名搶匪，據了解，搶匪犯案後第一件事，竟然就是拿贓款去買毒品，吸食後又買了遊戲點數卡，接著若無其事逛街購物，悠閒程度讓警方傻眼。

該家屈臣氏坐落新莊幸福路鬧區，距離環狀線捷運幸福站僅400公尺。店內13日在近打烊時間，闖入2名歹徒持刀、槍枝威脅女店員，「我不會傷害你！把錢拿出來就好！我只要錢！」命令店員拿取鈔票，得手18萬7294元，再以束帶綑綁3名女性店員手腕，迅速鑽進一旁小巷，搭乘計程車逃逸，整起犯案過程約10分鐘。

警方表示，13日晚間獲報到場後，拉起封鎖線，發現4條束帶證物，火速組成專案小組查緝偵辦，14日連絡上歹徒逃逸搭乘的計程車司機，採集車上指紋等相關物證，立刻查出2名歹徒都是毒蟲，研判應該是急需現金購毒才會行搶。

果不其然，當警方在中壢逮捕搶匪時，2人還在街上悠哉閒晃，當警方問起贓款下落時，嫌犯供稱已經有大半拿去買毒品吸食，喝酒，還有購買遊戲卡點數。警方目前已將2嫌依照強盜罪、槍砲彈藥刀械管制條例，移送地檢偵辦。

(中時電子報)