第一號颱風黃蜂昨(14)日登陸菲律賓後，將在周日最靠近台灣，是否發布海上警報仍有待觀察。倒是下周天氣將出現一波最強梅雨。氣象專家吳德榮分析，下周二起梅雨第2道鋒面影響，伴隨較強西南氣流，各地要注意劇烈天氣。天氣達人彭啟明則指出，各地容易出現陣雨到雷雨的天氣，此不穩定天氣會一直持續至周六。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，新模式模擬顯示，下周一(18日)台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨的機率。下周二(19日)起梅雨季第2道鋒面影響，呈現南北徘徊的特性，為梅雨季以來「最強」一波，有帶來大量降水的潛勢。

下周二伴隨較強「西南氣流」，各地有陣雨、雷雨，要注意「劇烈天氣」；下周三鋒面南移，中南部降雨明顯、北台降雨稍緩、有短暫空檔；下周四、五鋒面再北移，降雨範圍擴及全台，雨勢增強，應防範大量降雨的影響。下周六鋒面再逐漸往南移，中南部仍有明顯降雨，北台降雨漸緩。

氣象達人彭啟明表示，周一是北方鋒面系統逐步南下的過程，尤其台灣在鋒面前緣的不穩定區域內，同時太平洋高壓稍微東退南移，西南季風也逐漸從南亞發展進入南海，往台灣附近海面，暖濕的西南風也逐步增強，台灣的天氣將顯著的轉為不穩定的天氣，除了午後的熱對流外，周一晚的天氣會越來越不穩定。

周二開始鋒面接近台灣，配合上旺盛暖溼西南季風，這將是很典型的梅雨鋒面配置，各地都將會是容易有陣雨到雷雨的天氣，尤其不排除會有較為劇烈降雨的機會，是很不穩定的天氣類型。

彭啟明說，典型梅雨鋒面常常會是鋒面會在台灣上空南北擺動，同時後續又有系統接近並發展，有時會有空檔，但隨後又有對流胞移入，宛如一個很不穩定的溫床，預計下周二開始可能至少持續到下周末，連續五、六天以上都將較不穩定。

(中時電子報)