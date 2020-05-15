中共中央機關報《人民日報》15日刊發署名任平的評論文章〈清除陰謀論的政治病毒〉指出，美國一些政客為推卸自己在新冠肺炎疫情中救治不力的責任，「甩鍋大陸」、極盡汙名化之能事，一會兒聲稱有「大量證據」表明新冠病毒源自大陸一個實驗室，一會兒又表示對新冠肺炎疫情起源沒有把握，這種前言不搭後語的陰謀論，在人類與病毒的這場空前較量中，留下了極不光彩印記。

文章表示，病毒溯源是嚴肅的科學問題、新冠病毒源頭尚未確定、大陸最先報告疫情不等於就是病毒源頭，這已成為科學界的廣泛共識。

評論稱，在科學和道義面前，一些人的陰謀論在世界看來是拙劣的，對其自身也是危險的。聯合國祕書長古特雷斯因此呼籲，「打擊錯誤資訊，因為這是危及更多生命的毒藥。」世界衛生組織表示，該組織目前正與兩種「大流行」鬥爭，分別是新冠肺炎疫情大流行和虛假資訊大流行。

文章強調，戰勝疫情，首先要找對目標。面對來勢洶洶的疫情，一個擁有14億人口的大國，用一個多月的時間初步遏制了疫情蔓延勢頭，用兩個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得了武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果。

任平指，大陸之所以能取得疫情防控的重大戰略成果，就是因為深知「病毒是人類共同的敵人」，堅持「把人民生命安全和身體健康放在第一位」，堅信「團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器」。如果說大陸有什麼祕訣，這就是告之於世的鮮明答案。

文章引述前不久《紐約時報》刊發由70餘名陸美公共衛生領域專家學者連署的公開信，指出傳播陰謀論或散布病毒起源的謠言、從而惡化雙邊關係的做法「沒有容身之處」，呼籲避免將疫情政治化。「甩鍋」、諉過的企圖不得人心且於事無補，當前國際社會最需要的，乃是科學的態度、抗疫的合力。

新冠肺炎疫情再次證明，只有構建人類命運共同體才是人間正道。當前，全球疫情暴發增長態勢仍在持續，選擇理性、團結，抵制仇恨、攻訐，這是人們共同的責任。

評論強調，病毒是魔鬼，「政治病毒」更是魔鬼。新冠肺炎疫情在全球蔓延，觸目驚心的數字背後是一條條鮮活的生命。在全世界共同協力戰疫的關鍵時刻，謊話無法彌補失去的時間，謠言無法挽回逝去的生命，「甩鍋」與誹謗只能消解團結的力量。用科學戰勝愚昧、以理性消除偏見，清除陰謀論的「政治病毒」，這是全球抗疫的希望所在，也是世界各國的共同責任。

(中時 )