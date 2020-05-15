小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】外資大退潮 今年賣超台股6,337億 創新高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾看淡經濟前景，且中美對峙火藥味趨濃等利空衝擊，台股14日開低走低，終場大跌157點作收，加權指數一舉摜破10,800點，成交值放大至1,881億元。法人指出，外資把台股當成提款機，5月及今年來賣超分別突破1,000億元、6,000億元大關，創歷史新高紀錄。

【2】黃天牧掌金管會 龔明鑫接國發會

內閣14日總辭，行政院長蘇貞昌隨即啟動內閣人事改組，昨晚敲定第一波五大財經部會首長，國發會主委龔明鑫出任，金管會主委爆出大黑馬，由副主委黃天牧升任，另經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民三位留任。據了解，現任金管會主委顧立雄將另有重用，據悉，應是為未來接任副閣揆預作安排。

【3】台商大回流 三大投資台灣方案 衝破兆元

在華邦電回台投資逾65億擴增產能助攻下，三大投資台灣方案14日傳出好消息，累計投資金額衝破兆元大關，達1兆36億元。投資處長張銘斌表示，後續還有百億電子大廠待審及國際重大投資案洽談中，三大投資方案明年任務結束前，總投資金額可望上看1.5兆元。而台灣防疫突出的表現，成為更多企業分散風險的首選之地。

【4】外資逆勢買超 15檔出列

外資對台股偏空操作不回頭！今年來累計已賣超6,000億元以上，然而外資並非對個股全面調節，據統計，外資逆勢買超欣興（3037）、巨大（9921）、上銀（2049）及金像電（2368）等15檔個股超過4,000張。

【5】IEA：原油減產難敵需求衰退

國際能源總署（IEA）周四公布月報指出，即使石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國聯手在5月和6月，每天減產970萬桶原油為歷來最大減產量，但各國封閉措施嚴重打擊5月全球原油需求，導致需求減少量遠超過減產量，恐對近期好不容易強彈的油價形成下壓。

(中時電子報)