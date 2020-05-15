錄取國立高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系的蔡敏華，今年同時被學校推薦為台中市優秀青年。（宜寧高中提供）

錄取國立高雄科技大學人力資源發展系的林榮慧，未來4年國立大學生涯，可幫家裡減少許多經濟負擔。（宜寧高中提供）

109學年度僅58％錄取率的科技繁星推甄，宜寧高中以93％優異成績順利摘星，其中60％上國立科大。捷報傳來宜寧高中全校師生同賀，校長何財源、家長會長洪慶昌，得知消息後立即獻上最大的祝福，同時期勉學生未來科大4年更需持續努力將所學回饙於社會。何財源表示，技職教育的優點就是能幫助孩子從學科及實作中找到平衡進而躍上舞台。

科技繁星依班級數，每校最多可推薦15名學生，宜寧高中推薦15名學生，14名錄取，其中8名錄取國立科大，分別為高雄科技大學3名、國立高雄餐旅大學1名、國立屏東大學2名、國立台中科技大學1名、國立澎湖科技大學1名，如此亮眼的成績，全校師生振奮不已。

錄取國立台中科技大學的尤韻晴，所有的師長皆認為以韻晴的成績一定可上國立台北科技大學，但身為家中獨身女的她想幫家裡省錢，她表示臺北物價貴只願在台中，同時還可陪在媽媽身邊，所以堅持選擇臺中科技大學。

錄取國立高雄科技大學的林榮慧，父親在她國小時即生病過世，現和媽媽、妹妹相依為命，經濟來源只靠媽媽微薄薪水支撐，3年前國中會考失利，一度自責，如今錄取國立科大；林榮慧立即將好消息告訴媽媽及天上的父親並且開心的表示，未來4年國立大學生涯，可幫家裡減少許多經濟負擔。

錄取國立高雄餐旅大學的蔡敏華，也是單親，但樂觀的她不因此而沮喪，人生態度始終積極向前，今年同時被學校推薦為台中市優秀青年。

何財源強調，學習需有心動才能有行動，為喚起孩子學習的成就及樂趣，宜寧高中所設的職業類科皆能與就業市場無縫接軌，且同時可尋理想繼續升學，隨著產業變遷及世代的演變，現階段的家長明顯跳脫固有框架，凡能成就孩子，給予孩子希望及展現自我的學習環境，就是最好的選擇。

(中時 )