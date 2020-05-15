美國上週初請失業數據再攀升，4月進、出口物價指數年增率-6.8%、-7%，雖然數據不佳，以及美、中關係惡化，但美國能源股、金融股呈現補漲走勢，帶動四大指數呈現彈升，漲幅介於0.91%至2.81%，其中美國運通漲逾7%、AMD、美光漲逾4%、英特爾、台積電ADR漲逾2%。

由於美、中貿易再度點燃戰火，市場氣氛轉向悲觀，週四午盤過後賣壓湧現，指數最終下跌157.39點，跌幅1.44%，收在10,780.88點，成交金額為1,866.94億元。三大法人合計賣超221.46億元，外資賣超189.59億元、投信買超3.32億元、自營商賣超35.19億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，結構不利於盤勢，價量若持續背離，將持續震盪。

（2）均線：支撐為月線(約10,676點)附近，壓力為半年線(約11,156點)附近。

（3）技術指標：KD交叉向下，9日K值高於50，短線偏多整理。

週四櫃買指數跌幅1.58%，收在140.65點。支撐為月線(約136點)附近，壓力為143.5點附近，KD交叉向上，9日K值高於80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

觀盤重點，指數年線壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線恐受國際局勢干擾下，波動幅度加劇，因此操作建議採區間來回為主，在未能站穩年線前，持股比不宜過高，以因應高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

(時報資訊)