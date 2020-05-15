周四華爾街股市在開低後震盪收高，投資人在經濟復甦前景、美國總統川普對美中貿易關係的挑釁發言，以及吹哨者對美國應對新冠肺炎大流行的舉報之間權衡。

威斯康辛州最高法院推翻州長的封鎖令，點燃強制限制措施可望盡快解除的期望。

一名被罷黜的衛生官員在美國眾議院委員會發表證詞時表示，如果美國未能改善對疫情的應對，恐將面臨「最黑暗的寒冬」。

報告顯示美國上周初次請領失業救濟金人數略少於300萬人，但過去7周來累計請領人數已突破3,600萬。在強制封鎖措施持續損害美國經濟之際，川普周三晚間再度將新冠肺炎疫情的爆發歸咎於中國，引發投資人對美中貿易戰的擔憂。

周四收盤，道瓊工業指數漲377.37點或1.62%，為23,625.34點。標普500指數漲32.5點或1.15%，為2,852.5點。那斯達克指數漲80.55點或0.91%，為8,943.72點。

分析師表示，推動股市上漲的人相信疫苗終會在合理的時間到位、經濟不會完全崩潰，而失業率也不會飆升。

標普500指數11大類股僅必需消費品類股下跌，金融股收漲2.64%，表現最佳；非必需消費品類股收漲1.31%，科技股收漲1.26%，漲幅居次。

個股方面，受惠於居家辦公帶動網路設備需求升高，思科財報優於市場預期，股價收漲4.5%。

(時報資訊)