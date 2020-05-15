高雄市長韓國瑜5月11日再度聲請緊急處分，委由考紀會主委葉慶元律師11日再一次向台北高等行政法院遞件，聲請暫停執行罷韓的緊急訴訟。前高雄市新聞局長王淺秋指出，反罷免早不是韓一個人的事，讓法院釐清罷韓違法爭議將是重點，並用8字「莫急莫慌、靜心等待」回應韓粉該不該去投票。

罷韓粉專「Wecare高雄」昨指出韓團隊已再一次向台北高等行政法院遞件，再度聲請暫停執行罷韓的緊急訴訟。媒體求證後獲中選會副主委陳朝建證實，已收到「法院通知」。

王淺秋昨深夜在臉書發文回應，引述《世界人權宣言》第1條:人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。「尊重市長決定，司法程序爭的不再是輸贏是留下歷史紀錄，司法判決如果確認當選隔天，即可展開罷免，真的就神展開台灣民主史」。

「選舉罷免是人民法定的權利，被選舉或被罷免人同樣有自己法定的權利，想搞政治鬥爭的人可以提罷免, 為什麼被罷免的人認為提出罷免程序有瑕疵就不能尋求依法救濟！？」、「尤其這已經不是個人的問題,而將成為中華民國史上判例，是否候選人在剛當選一年內就可以立即展開聯署罷免。

此外，對於近期韓粉內部分裂為「鴿派、鷹派」一派主張不應出來投反對票、衝高投票率，一派認為應該出來投票，正面對決才像韓市長敢衝敢言作風。不論方式如何，都顯示韓粉對於罷韓投票的焦慮。

王淺秋也對此表示，「莫急莫慌、靜心等待」，韓市長「百分百知道支持們的焦慮，但別焦急，只要繼續支持高雄市政防疫抒困振興產業，等到適當時機市長本人就會再公布想法，請保持信賴」。

(中時電子報)