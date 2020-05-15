蘇貞昌內閣昨日進行總辭，多位閣員進行職位上的調動，國發會主委陳美伶、文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、僑委會委員長吳新興將在520後去職；其中，國發會主委陳美伶昨日在臉書上證實不再續任，但話語間卻透露出對遭到撤換的無奈。

《中國時報》報導，陳美伶指出，她曾二度詢問蘇貞昌「是不是做得不好才把我換掉？」，蘇肯定她的能力成績，但對於為何調整人事卻是「閉口不談」，這讓陳美伶相當心灰意冷；而她昨天下午也表示，老公不斷鼓勵她，告訴她唸心經、要忍辱；至於下一步，陳美伶表示不會等別人安排，目前已有兩所大學對她提出邀請，她說自己要「暫先到廟裡閉關清靜。」

據指出，不少人認為陳美伶表現不差，但比較沒有黨派之分，有人難免對此有意見，過去一段時間似乎沒有得到重用。現任政委龔明鑫將轉任國發會主委，雖是個不錯的人選，但在此時換人，「主要還是政治因素。」

(中時電子報)