【現場直播】高雄市議會第三屆第三次定期大會開幕｜2020.05.15

國內新冠肺炎疫情趨緩，防疫期間吵得沸沸揚揚的高雄市議會在今日正式開議，高雄市長韓國瑜也將與議員正面對決，料將對近日多個罷韓、防疫等相關議題進行討論。

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這句話後患無窮 王世堅正告韓國瑜：不處理、必遭罷免！
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(中時電子報)

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