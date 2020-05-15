【現場直播】高雄市議會第三屆第三次定期大會開幕｜2020.05.15

國內新冠肺炎疫情趨緩，防疫期間吵得沸沸揚揚的高雄市議會在今日正式開議，高雄市長韓國瑜也將與議員正面對決，料將對近日多個罷韓、防疫等相關議題進行討論。

(中時電子報)