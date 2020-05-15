直播》與韓國瑜正面對決！高雄市議會今日開議 10:052020/05/15 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】高雄市議會第三屆第三次定期大會開幕｜2020.05.15 國內新冠肺炎疫情趨緩，防疫期間吵得沸沸揚揚的高雄市議會在今日正式開議，高雄市長韓國瑜也將與議員正面對決，料將對近日多個罷韓、防疫等相關議題進行討論。 遲遲不出手？江啟臣助韓陷困境 名嘴：這兩關難過 這句話後患無窮 王世堅正告韓國瑜：不處理、必遭罷免！ 遭判刑將入獄 傅崐萁喊話「韓國瑜你自己加油，我沒辦法陪你了」 (中時電子報) #對決 #高雄市議會 #開議 #防疫 #正面 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 醫事人員專屬！防疫旅館補助每日1500元 17:532020/05/12 生活 高鐵新廣告 向抗疫幕後英雄致敬 19:052020/05/12 財經 挺醫護 一銀捐贈防疫物資 04:102020/05/13 投資理財 感謝醫護辛勞 觀光局推住宿優惠補助 14:092020/05/13 生活 《產業》防疫旅宿房數逾7000間 入住率約3成 17:222020/05/13 財經 防疫我最行 憨兒易讀版防疫手冊登場 18:472020/05/14 生活 政治熱門新聞 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 韓粉注意！罷韓該去投票？王淺秋8字回應 - 政治 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 520赦扁？阿扁親自回應了.. - 政治 罷韓、反罷韓拉鋸 苦苓爆差距票數周玉蔻大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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