與陸緊張升高 美南海加強軍事施壓

就在美中南海緊張升高之際，華府加強軍事施壓，並指控北京試圖利用新冠肺炎大流行，擴大在相關區域的影響力。

據CNN新聞網14日報導，近幾個星期來，美國海軍戰艦和空軍B-1轟炸機紛紛出動，而這旨在公開傳達訊息，告訴各方美軍不僅要在當地維持存在感，還要讓盟友安心。此外，對五角大廈來說，盡快趕在月底前，讓遭新冠肺炎疫情衝擊的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母重返相關海域，也是當務之急。

另一方面，美國總統川普和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則公開抨擊北京，說中方沒遏止新冠肺炎疫情蔓延，並在武漢疫病爆發初期，沒有保持訊息透明，不斷加強外交施壓。美國印太司令部（US Indo-Pacific Command，USINDOPACOM）發言人卡夫卡（Michael Kafka）說，中國大陸企圖利用區域致力因應新冠肺炎疫情時，獨斷地增進自身利益。

美艦持續在南海刷存在感

(中時電子報)