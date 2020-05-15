處理器大廠AMD（超微）發表AMD Radeon Pro VII工作站繪圖卡，為廣播與工程界專業人士提供卓越的繪圖與運算效能，以及眾多創新功能。新款繪圖卡設計旨在執行當前要求最嚴苛的廣播與媒體專案、複雜的電腦輔助工程（CAE）模擬、以及高效能運算（HPC）程式開發，協助使用者在搭載AMD核心的超級電腦上開拓科學新發現。

AMD Radeon Pro VII繪圖卡提供16GB的超高速HBM2（高頻寬記憶體），能同時驅動6x同步顯示器，並支援高頻寬PCIe 4.0互連技術。新款繪圖卡和對手產品相比，除了在Blackmagic Design DaVinci Resolve軟體中編輯8K解析度影像時效能高出對手高達26％，在每元雙精度（FP64）運算效能更超越對手高達5.6倍。同時，新款繪圖卡將AMD Infinity Fabric Link技術註3引入工作站市場。AMD Infinity Fabric Link能加快程式資料的吞吐量，在多重GPU的系統組態中建立GPU與GPU之間的高速傳輸通道。

全新工作站繪圖卡提供卓越效能以及眾多先進功能，協助後製團隊與廣播業者不論在廣播室、製作公司或媒體伺服器等工作環境，都能對8K解析度的內容進行視覺化、檢視以及互動操作。此外，新款繪圖卡讓工程師與資料科學家能處理更大型且更複雜的模型與資料集，同時縮短執行工程模擬與科學運算工作負載的時間。

AMD全球副總裁暨繪圖技術事業群總經理Scott Herkelman表示，現今專業人士不僅需要在持續緊縮的預算下應付更吃緊的作業時程，還必須製作出世界級的作品，因此他們對繪圖卡的要求越來越高，而AMD Radeon Pro VII正能符合這樣的需求。新款繪圖卡提供許多創新的高效能技術，讓使用者輕易管理更大型、更複雜的模擬運算，製作與管理超高解析度的數位媒體與數位電子看板內容，以及開發先進的HPC程式，在大規模超級電腦部署環境中帶動新一波科學探索與發現。

(工商 )