Epic Games首度發表Unreal Engine 5遊戲引擎的展示畫面,在即將上市的PlayStation 5遊戲機上展現優異效能,PlayStation 5採用新一代AMD RDNA 2繪圖架構以及「Zen 2」CPU核心打造。

在《Lumen in the Land of Nanite》展示畫面中,Epic Games 揭示Unreal Engine 5引擎內含的兩項全新核心技術,呈現前所未有的視覺逼真度與相片般擬真度,展現新一代繪圖技術所帶來的極致效能,包括Nanite虛擬化微多邊型幾何座標-讓藝術家創造出逼近人眼辨識極限的超細膩圖像,由數以十億計的多邊型構成的繪圖模型,繪製出電影等級的場景,並能直接匯入到Unreal Engine進行製作。而Lumen-這款完全動態的全域照明解決方案,能即時對場景與光源的變化做出反應,即時呈現算圖結果。

AMD RDNA 2建構在突破性第一代RDNA架構的基礎之上,也就是目前AMD Radeon繪圖產品採用的架構。憑藉AMD RDNA 2打造出PlayStation 5這般強悍的新一代遊戲機,AMD引領業界開創一種涵蓋遊戲機、PC、雲端以及行動裝置等平台的統一遊戲架構-協助遊戲開發業者激發創意,開發出支援所有遊戲平台的超擬真、令人驚豔的遊戲。

