愛奇藝等陸資OTT（影音串流平台）因適法性問題，可能面臨被下架風險。對此，陸委會發言人邱垂正14日表示，目前政府並未開放陸資OTT來台投資，相關公司未經政府同意，在台招收會員，刊登廣告恐已違反兩岸條例，若有違法問題，政府將對相關公司開罰。

2016 年 11 月，台灣政府駁回愛奇藝在台灣設立子公司，愛奇藝最終採取折衷方式，通過在台的代理商歐銻銻娛樂設立「愛奇藝台灣站」。不過，因愛奇藝進軍台灣的方式疑似遊走於「灰色地帶」，外界也呼籲政府正視此問題。

邱垂正指出，政府目前並未開放陸資OTT TV產業來台投資。大陸業者未經政府許可，在台播出影視節目、招收會員、刊登廣告等業務行為，主管機關都在蒐集違法相關事證，並進行跨部會會商處理該問題。

邱垂正表示，按照大陸地區人民來台投資許可辦法，OTT TV非屬陸資來台的許可項目，陸企來台投資及經營相關業務，都須遵照兩岸人民關係條例定。

邱垂正指出，明天由NCC所召開的跨部會會議，將研商境外OTT TV在台刊登廣告案件會議，討論大陸OTT TV在台從事廣告行為，如有違法，將按照兩岸條例規定裁罰。

(工商 )