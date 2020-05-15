許常德分享收到賴弘國留言。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

港星「阿嬌」鍾欣潼和「醫界王陽明」賴弘國14月短命婚日前宣布告終，資深音樂人許常德先前曾批評賴弘國的千字分手信，昨(14日)他在節目上分享，這陣子對賴弘國砲火猛烈，沒想到引來本尊關心，賴弘國還無預警用私人臉書帳號到許常德粉專留言，寫下：「謝謝老師的指教，學到一課」，讓許常德第一眼看到也嚇到。

許常德昨在《新聞挖挖哇》透露，先前曾在節目中分享對賴弘國分手信的看法，認為裡面錯誤太多，未來會很慘，沒想到仍處離婚風暴的賴弘國都看到了，還用他私人帳號留言稱感謝許常德的批評指教，許常德心想賴弘國應該是想試水溫，便回應：「如果有給到壓力，請再撐一下」。

許常德說，看到賴弘國留言後，他決定改以好朋友的心態回應他，於是建議賴弘國：「現在只要好好想想愛的本質，你的心就會心安下來，那時候你說什麼都很有力量」，而賴弘國又回應：「謝謝老師，真心感謝」，許常德笑說，這樣的對話雖然簡單，但給他一種感覺是以後說話要更謹慎，其次他認為如果自己是賴弘國絕對無法這麼快面對輿論，令許常德直言：「我是滿佩服的」。

(中時電子報)