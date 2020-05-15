新北市汐止區1名52歲有精神病史男子，失蹤多日，直至近日才被發現陳屍於附近社區頂樓水塔中，且還是住戶覺得最近喝的水味道腐臭味，打開水塔才發現竟然有浮屍，讓該棟大樓住戶足足喝了11天「屍水」，原本警方已依照自殺結案，未料竟然會遭住戶爆料，經過調查，竟然是有欲購買該棟住家的買家與屋主殺價不成，憤而放話「我要讓大家知道這棟大樓有命案，你的房屋變凶宅後看你怎麼賣。」

據了解，原本事件發生過後，住戶為了安心，特別請來專業公司進行多次消毒，原本以為事件就此平息，未料卻遭到媒體曝光，而讓社區頓時成為社會事件焦點，讓住戶相當氣憤。

經過調查，原來是先前有人前往該棟社區買屋，但是多次與屋主殺價後談不攏價格，買家事後得知發生事情想要繼續殺價，但屋主還是不同意，買家憤而放話表示，「我要讓人家知道這棟大樓發生命案，你的房子變凶宅後看你怎麼賣。」事後果然遭到批露。

汐止分局調查後表示，從附近監視器發現這名男子上月29日獨自進入社區便再無出來，研判排除有外力介入。

據了解，該社區共有80多戶，有民眾反應從月初開始，家中的飲用水味道就怪怪的，打開水塔發現竟有一具浮屍在裡面。

汐止分局表示，這名男子上月29日上午7時許獨自進入社區，而後便無再見其身影，加上水塔本身是有加蓋及上鎖，判斷無外力介入，全案以輕生結案，後續將報請檢察官相驗。

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