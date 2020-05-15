工業用縫紉機大廠高林股，不敵中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊，第一季合併營收下滑，本業虧損近4千萬元，每股虧損為0.1元。

伸興及高林股兩公司都生產縫紉機，伸興是全球最大家用縫紉機製造廠，際遇卻大不同。農曆年後，大陸爆發新冠肺炎疫情，伸興及高林股大陸廠雖延後復工，但伸興近年面臨大陸工資連年上漲，已將中低價位家用縫紉機型從大陸移往越南廠生產，受疫情衝擊小，加上台灣吹起DIY口罩套，帶旺台灣家用縫紉機2月起銷售翻倍增長，伸興第一季銷售台數、營收及獲利均不減反增，EPS從去年同期1.34元增加至1.95元。

高林股則以自有品牌「SIRUBA銀箭」，在全球工業用縫紉機市場佔有一席之地，就連日本縫紉機大廠JUKI也找高林股代工拷客車。高林股主要客戶是成衣業，近年接連遭逢中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊。第一季營收從去年同期6.01億元劇減至3.36億元，營業毛利為0.28億元，本業虧損近4千萬元，業外收益逾2千萬元挹注，稅前虧損0.20億元，本期淨損0.18億餘元，每股虧損0.10元。

大陸各行各業雖陸續復工，但快時尚產業仍低盪，成衣業添購工業用縫紉機尚未明顯回升，高林股4月合併營收1.46億元，年減32.31％；前4月合併營收4.82億元，年減40.99％。

(工商 )