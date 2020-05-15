眾達-KY(4977)第一季營收年增加21.24%，創歷史同期新高，惟受到業外認列外幣評價匯損與CB評價損失影響，每股獲利0.57元。

眾達-KY第一季合併營收6.55億元，較去年同期成長21.24%，為歷史同期新高，營業利益0.76億元，亦較去年同期成長77.72％，本業成長動能維持正向，惟受到業外認列外幣評價匯損與CB評價損失影響，稅後淨利0.39億元，每股稅後盈餘(EPS)0.57元。

另外，眾達-KY可轉換公司債已於2月份全數轉換為普通股，第二季起將不會受到評價影響業外損益。

眾達-KY表示，公司生產高速光收發模組產品，其市場前景與頻寬需求息息相關，公司4月合併營收創新高，即來自於北美客戶因應資料中心擴充以及企業雲端儲存需求，帶動100G單通道光收發模組與32G光收發模組產品的出貨量皆有明顯成長。

眾達-KY蘇州廠的生產情況幾已恢復正常，然在仍未完全滿足訂單需求下，公司已採取加班作業因應，建置中的馬來西亞廠則受限當地政府實施行動管制令，惟生產線與測試設備進駐，以及現有作業人員教育訓練動作都持續，一旦放寬限制，即可進行試量產動作，目前眾達對於第二季底前導入量產的目標不變。

眾達-KY對今年營運表現看法樂觀審慎，新冠肺炎正加速企業與個人對頻寬的需求，而在可見未來5G通訊亦將逐步成熟下，預期此不只是短期現象，亦為中長期趨勢，眾達-KY除持續開發更高速光收發模組產品外，今年會將重點放在大陸(蘇州)、台灣(新竹)與馬來西亞(檳城)3個生產基地的產能調配與供應鏈管理。

(時報資訊)