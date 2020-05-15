目前效力大陸CBA北京首鋼的林書豪，日前參加湖人後衛丹尼格林的播客爆料，「小飛俠」布萊恩曾在2014-15年球季交易截止日前1天，突然來到湖人練習場館，告訴包含林書豪在內的所有隊友，他是來跟即將離隊的「廢物」道別！

「我記得當時布萊恩受傷了，也提前整季報銷，所以很久沒出現在隊上，只是自己復健、遠離球隊，我們好幾周沒看見他，」曾跟布萊恩在2014-15年球季當過1年隊友的林書豪說，「他突然走進訓練場館，那是球員交易截止日的前1天。」

「當時布萊恩受傷的肩膀綁著吊帶，戴著墨鏡走進來，我們都很訝異，布瑟還問他怎麼會來了，」林書豪回憶，「他板著臉表示，只是過來跟一些廢物道別，因為這些人明天就被交易，然後待了一下就走了，我還記得有名隊友告訴我，他失去練球的全部動力。」

事實上，布萊恩擺明是來嚇唬當時所有湖人隊友，因為當年交易截止日過後，湖人並未有人被交易出去，但最後只拿隊史第2爛的21勝61敗戰績，林書豪隨後也被交易到黃蜂，開啟他NBA生涯另一高峰，卻曾坦承待在湖人的日子並不愉快。

(中時 )