北韓36歲領導人金正恩，因日前神隱20天、傳聞已病亡而受到全球注目，「最美脫北者」朴延美(Park Yeonmi)還爆料他擁有2千名後宮奴隸，事實上，他小時留學瑞士期間，曾被老師在書包搜到1本性虐(BDSM)A書，老爸金正日知情後，氣的把他揪回北韓。

據「鏡報」報導，金正恩1996年12歲那年，曾化名「朴銀」（Pak Un），與4個兄妹以「北韓外交官之子」身分， 赴瑞士伯爾尼（Berne）留學，他父親金正日擔心兒子被西方國家的同學帶壞，因此安排許多保鑣監視，隨時回報孩子的一舉一動。

金正恩2012年出席北韓少年團活動的舊照。（圖／美聯社）

不料，金正恩有次考試成績特別好，學校老師懷疑他作弊，原本想在書包找尋是否有小抄，沒想到卻翻到一本德國出版的BDSM性虐雜誌。老師隨即將此事記錄在操行備忘錄中，以示懲戒，此事瞞不過金正恩的保鑣，立刻向金正日回報。

據悉，A書事件爆發之前，金正日對兒子的考試成績平平與對美國文化的迷戀(尤其是NBA)，本來就相當不滿，A書事件之後就更不用說了。火大兒子出國留學沒好好念書，還在書包裡還放一本色情書，立即勒令金正恩回北韓，不准再繼續待著，金正恩幾個月後就被送回北韓。

金正恩4個兄妹在瑞士留學期間都是由姨媽高英淑照顧，後來她叛逃到美國，她2016年《華盛頓郵報》說：「我們住在一個普通的房子裡，生活就像一個正常的家庭，我的角色就像他們的母親，我鼓勵他(金正恩)帶朋友回家，因為我希望他們過上正常的生活，我為孩子們做點心，他們吃了蛋糕， 一起玩樂高玩具。」

金正恩當年的好友、葡萄牙一名外交官的兒子米卡羅(Joao Micaelo)也說：「我們在一起玩得很開心。他是個好人，他喜歡籃球，我們常常一起打球。我想對他說，如果你有空，不妨跟我聯絡，我們可以敘敘舊。」

(中時電子報)