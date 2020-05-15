李來希臉書。

李來希臉書。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前批評小燈泡母親、時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤，遭到國民黨停權處分；但李來希不願意道歉，在臉書上反嗆國民黨現在簡直是「落破戶」，是要停甚麼權？

李來希表示，過去國民黨擁有千億黨產時，自己未曾享用過一絲一毫，而如今幾乎成了落破戶，卻要談停權？嗆問有誰可以告訴他，是要停甚麼權？更貼出自己過去在國民黨受訓時的證件，表示難道國民黨要收回這張年輕時的證件嗎？

文章下有多位網友相挺，表示「那邊早就跟您當初加入時的狀況天差地遠，回不回去已經無所謂，對得起自己就好了」、「加油，說的都是實話」、「國民黨都要泡沬化了，不值得留念啊！乾脆自己先退黨才是」、「此處不留爺，自有留爺處！離開這個昏庸的黨吧」、「不值得留戀，自己也別退，隨他們吧！」、「國民黨沒救了」、「國民黨失去該有的方向了」、「這樣的黨難怪被下架」。

(中時電子報)