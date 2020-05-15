隋棠和老公Tony結婚至今5年，兩人育有2子一女，一家五口幸福模樣令外界稱羨，稍早隋棠在臉書分享問兒子Max「胎內記憶」的經驗，沒想到問了一年多後，居然得到一個意外答案，但卻讓她直呼感到有點失落。

隋棠表示為了親身見證「胎內記憶」此都市傳說，在Max兩歲便問了：「寶貝，你還記得以前是住在媽媽肚子裡面嗎」，沒想到Max僅給了陣靜默做為回應，讓她當下相當尷尬，決定等Max長大些再試試，沒想到有天Max竟跟她說：「媽媽，我夢到我還住在妳的肚子裡面」，這讓隋棠忍不住追問：「那你還記得以前住在媽媽肚子裡的事情嗎」，對此Max表示：「記得啊，我一直游泳，還有睡覺，好無聊，然後我看到一個洞！好多水從那裡噴出去，然後好多好多血噴出去，我就從那個洞出去」，此回答讓隋棠嚇的目瞪口呆。

隋棠持續追問幾個問題後，直接切入重點：「那你怎會選擇我當你媽媽呢」，對此Max強調自己沒有選，是一個老爺爺覺得隋棠很漂亮，便將他放進隋棠肚子裡，才說完Max就表示要上廁所，讓隋棠無法繼續追問，對此她表示雖不是兒子欽點的媽媽，難免感到有點失落，但聽到兒子闡述這段過去還是相當感動，因為小孩對她而言都是獨一無二。

(中時電子報)